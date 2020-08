Steam sta rimuovendo i giochi dalle librerie dei giocatori a causa di un errore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ogni martedì pomeriggio, Steam esegue una manutenzione programmata della piattaforma, causando talvolta interruzioni mentre è in corso. Questa settimana, dopo che la manutenzione è stata completata, i giocatori hanno scoperto che alcuni giochi delle loro librerie, che erano già stati acquistati, mostravano un pulsante "acquisto" anziché "gioca". Anche se il giocatore tentava di acquistarlo di nuovo, questo provocava un errore che avvertiva l'utente che il contenuto era già nella sua libreria. Questo ha reso impossibile avviare alcuni titoli posseduti.Il bug è descritto in un thread su Resetera, con una serie di report che appaiono nel subreddit di Steam. Dead By Daylight sembra essere influenzato ... Leggi su eurogamer

