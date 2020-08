Sirigu Toro: addio inevitabile ma Giampaolo proverà a convincerlo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Salvatore Sirigu lascerà molto probabilmente il Torino: rapporto minato con Cairo ma Giampaolo farà un tentativo per convincerlo Secondo Tuttosport sono molto alte le possibilità che Salvatore Sirigu lasci il Torino durante il calciomercato. Tra lui e la società granata il rapporto si è incrinato da tempo, via via deteriorandosi nell’ultimo periodo fino a giungere al punto di prossima rottura. Aspettative non soddisfatte e il caso del taglio agli stipendi venutosi a creare durante i mesi del lockdown, con il portiere nel ruolo di “sindacalista”, sembrerebbero essere alla base della frattura creatasi con i vertici del club, in particolare con Cairo. Vero che Sirigu ha ancora due anni di contratto (scadrà nel 2022) ma la sua ... Leggi su calcionews24

