Rugby, stabilite le date per la conclusione del Sei Nazioni femminile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Sei Nazioni, in seguito alla decisione del Consiglio World Rugby del 30 luglio, ha confermato le date per la conclusione del torneo femminile. L’Italia scenderà in campo il 24 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium, mentre tra il 30 ottobre e l’1 novembre affronterà l’Inghilterra ed infine, tra il 4 3 ed il 6 dicembre, chiuderà la manifestazione con al Scozia. Per quanto concerne il Sei Nazioni Under 20, invece, per via delle limitazioni di calendario, non ci sarà alcun vincitore in questa stagione. Il Sei Nazioni, inoltre, sta studiando un torneo autunnale alternativo al tradizionale format dei test-match, tenendo conto delle limitazioni vigenti in tema di spostamenti internazionali e intercontinentali: si ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Rugby stabilite Rugby, stabilite le date per la conclusione del Sei Nazioni femminile Sportface.it Kino Properzi nuovo head coach del VII Rugby Torino

Il VII Rugby Torino lo ha presentato lunedì 3 agosto presso la ... Il nostro intento comune sarà quello di stabilire insieme un programma ambizioso di crescita sportiva e organizzativa, pur nella ...

Nel rugby slittano le iscrizioni Munari: dalla Fir zero certezze

padova Il termine ultimo per le iscrizioni ai campionati di rugby slitta a sabato 22 agosto. È quanto stabilito dall’ultimo consiglio federale con il quale la Fir ha approvato il bilancio consuntivo 2 ...

