Pierluigi Diaco a Katia Ricciarelli a Io e Te: «So che sei stata a teatro e poi a cena con una persona del programma» e lei “è vero”, gelo in studio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli sono una nuova coppia televisiva che sta convincendo ogni giorno di più. I due, oltre ad essere molto affiatati sono complici, amici e si vede che tengono uno all’altra rispettandosi e prendendosi sempre in giro anche se solo bonariamente. Pierluigi Diaco rivela che Katia Ricciarelli sta frequentando un uomo Pierluigi Diaco, durante la puntata andata in inda ieri ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutto lo studio in imbarazzo. Diaco, rivolgendosi alla Ricciarelli le ha detto che sa che sta frequentando uno degli autori del programma “Io e te”, l’autore Maurizio Gianotti e ... Leggi su baritalianews

