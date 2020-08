MotoGp, Dovizioso ottimista in vista di Brno: “ho grandi aspettative, farà meno caldo e questo potrebbe aiutarci” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo week-end di gara per la MotoGp, che si prepara ad affrontare l’appuntamento di Brno, terza gara in calendario dopo le due disputate a Jerez. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAndrea Dovizioso, attualmente terzo in campionato con 26 punti, vanta un totale di sei podi all’attivo in Repubblica Ceca, compreso il secondo posto conquistato nel 2019 sul bagnato. Quest’anno il forlivese punterà a lottare per la vittoria sul tracciato ceco, cercando di sfruttare al massimo le condizioni favorevoli della pista: “ci voleva questa settimana di riposo per recuperare, prima di tre weekend di gara consecutivi che saranno sicuramente molto impegnativi per tutti. Brno è una pista che ci permetterà di sfruttare i punti forti della nostra Desmosedici, ma questo non basta ... Leggi su sportfair

