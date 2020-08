Manlio Di Stefano e il post dopo l’errore libici-libanesi: «Felice per i giornali dimenticati e per i frustrati come Calenda» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manlio Di Stefano sembra furioso dopo che il popolo del web si è scatenato contro di lui per la gaffe – che il sottosegretario continua ad attribuire a un errore di stanchezza – sui libanesi definiti «libici» nel suo tweet di solidarietà dopo l’esplosione a Beirut del pomeriggio del 4 agosto. In un lungo post su Facebook, infatti, il sottosegretario agli Esteri in quota M5S, se la prende con tutti: dai giornali agli avversari politici che, a suo modo di vedere, hanno dato troppa attenzione al suo errore e non alla sua attività da sottosegretario. LEGGI ANCHE > Beirut, polemica sul tweet del sottosegretario M5S Manlio Di Stefano Manlio Di ... Leggi su giornalettismo

