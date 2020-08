Lodi, rientro in aula: scuola Vegio in alto mare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lodi, 5 agosto 2020 - «Solo per 4 o 5 classi su 45 potremo garantire il distanziament o. Per le altre, per le norme anti Covid, potremo far entrare solo 15 studenti alla volta: dovremo dividere i ... Leggi su ilgiorno

Lodi, 4 agosto 2020 - Per chi suona la campanella? Dal 14 settembre, causa pandemia, gli studenti avranno due diversi orari di ingresso e uscita e, a turno, alcune classi rimaranno a casa a seguire la ...

Coronavirus, bollettino: 190 nuovi contagi (ieri 159) e 5 morti. Crescono i ricoverati, +27 in un giorno

In Lombardia sono 44 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 14 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici, a fronte di 5.696 test sierologici effettuati. Lo comunica la regione nel ...

