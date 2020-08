L'Inter non è più disposta ad accettare gli sfoghi pubblici di Conte: Suning imporrà dei paletti al tecnico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il club nerazzurro è stanco dei comportamenti sopra le righe del tecnico salentino e per questo motivo è pronto ad imporre dei paletti per limitarlo. Leggi su 90min

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - SerieA : Gli MVP della #SerieATIM 2019/2020. ?? @Stefandevrij Vrij è il miglior difensore. ?? ?? Efficienza da Top in Europa n… - universo407 : @InterClub1908 Visto che Lautaro è continuamente perseguitato dal Barcellona, che non vuol pagare quanto richiesto.… - manueldaniello : @EMO_1908 sono tosti, è vero, li ho visti anche io giocare in Liga, ma il post lockdown non gli ha giovato, spero c… -