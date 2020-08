Libano, il racconto drammatico della sopravvissuta ad Inews24: “Beirut è distrutta” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “È distrutta, abbiamo paura perché le istituzioni libanesi non sono responsabili” ai microfoni di Inews24 il drammatico racconto di Rita Koueik, sopravvissuta all’esplosione di Beirut. Rita è l’amministratrice di uno studio di architettura di Beirut, vive proprio nell’area del porto e la sua casa ora è completamente distrutta. Ieri era appena rientrata dal lavoro quando … L'articolo Libano, il racconto drammatico della sopravvissuta ad Inews24: “Beirut è distrutta” proviene da www.Inews24.it. Leggi su inews24

"A Beirut è tutto distrutto, sembra una scena di guerra. E' stato come un terremoto, tre ospedali sono distrutti e stanno curando i feriti nei parcheggi, non c'è elettricità e dentro è come se fosse t ...Il buio a Beirut è arrivato quando il governo non è riuscito a dare seguito a una domanda di cambiamento. Così come non è accaduto in Iran e Iraq (in Siria pure, ma ci sono altre brutalità ancora in c ...