Inter, Suarez: “Conte? Dichiarazioni inconcepibili, quando perde è colpa di altri” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luis Suarez ha rilasciato alcune Dichiarazioni in merito al recente sfogo di Antonio Conte, post Atalanta-Inter, che ha infiammato l’opinione pubblica e reso irrequieto l’ambiente. Di seguito il pensiero esternato dall’ex effettivo nerazzurro, esplicitato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “È inconcepibile quello che ha detto. L’allenatore non deve fare danni, deve tenere unita la squadra e fare le cose per bene. Conte quando vince, vince lui, quando perde, nomina tutti gli altri“. Leggi su sportface

