Inter-Getafe, i diffidati nerazzurri a rischio squalifica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono quattro i diffidati dell’Inter a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match contro il Getafe, infatti, sono in diffida Godin, Barella e Candreva oltre all’allenatore Antonio Conte: in caso di ulteriore giallo per qualcuno di loro, arriverebbe un turno di stop. Qualora invece non dovessero arrivare ammonizioni, i giocatori in questione non sarebbero più in diffida nei quarti a causa del nuovo regolamento. IL REGOLAMENTO DEI diffidati Leggi su sportface

