Inter-Getafe, formazioni ufficiali: c’è Lautaro al fianco di Lukaku (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inter-Getafe, formazioni ufficiali – L’Inter ha concluso al meglio il campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte è riuscita a chiudere al secondo posto alle spalle della Juventus. Adesso il ritorno in campo anche in Europa League, l’intenzione è quella di arrivare il più lontano possibile e provare a vincere un trofeo. Di fronte un avversario inferiore dal punto di vista tecnico ma che non deve essere comunque sottovalutato. Il club italiano si affida a Lautaro Martinez al fianco di Lukaku, a centrocampo c’è Barella con Brozovic e Gagliardini. Ecco le scelte dei due allenatori. Inter-Getafe, formazioni ... Leggi su calcioweb.eu

