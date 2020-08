Incentivi auto - Dl agosto, spunta una nuova fascia: privilegiate le ibride (Di mercoledì 5 agosto 2020) Colpo di scena. A pochi giorni dallentrata in vigore degli Incentivi allacquisto di auto nuove Euro 6 con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 110 g/km, operativi dall1 agosto scorso, il governo cambia nuovamente le carte in tavola. Nella bozza del cosiddetto dl agosto, che il governo ha per ora battezzato "decreto scostamento", la nuova fascia 61-110 viene divisa in due: da 61 a 90 g/km e da 91 a 110. Con un piccolo premio per le auto che rientrano nel primo gruppo, prevalentamente ibride. Il governo mette 500 milioni. Per quanto riguarda le risorse complessive (in appena quattro giorni i 50 milioni stanziati con il cosiddetto decreto rilancio si sono dimezzati), sono sì confermati i 500 milioni di cui si era parlato nei ... Leggi su quattroruote

