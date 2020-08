Genoa, rivoluzione Preziosi: piace Italiano per la panchina, tre le alternative. E Faggiano… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Genoa cambia pelle.Dopo aver conquistato la salvezza al termine dell'ultima giornata di campionato, la società di Enrico Preziosi si prepara ad una vera e propria rivoluzione: dalla panchina, con il probabile addio di Davide Nicola che non verrà riconfermato, alla dirigenza. D'altra parte, chi lascerà la Liguria dopo appena otto mesi dal suo arrivo è l'attuale direttore sportivo Francesco Marroccu. L'esperto dirigente ex Cagliari e Brescia rescinderà il contratto che lo lega attualmente al Grifone, con Preziosi che avrebbe già scelto il suo erede.Si tratta di Daniele Faggiano, pronto a lasciare il Parma dopo tre anni e mezzo per sposare la causa rossoblù: l'accordo tra le parti, infatti, sarebbe ad un passo, con il ds che avrà pieni poteri ... Leggi su mediagol

