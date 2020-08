Europa, in 3 mesi 160mila morti in più (Di mercoledì 5 agosto 2020) 160mila morti in più in tre anni in Europa. A rivelarlo i nuovi dati di Eurostat, che prendono come punto di riferimento il trimestre da marzo a maggio del 2020 con lo stesso periodo di tempo dal 2016 al 2019. L'emergenza Coronavirus pesa con molte persone in più decedute a causa delle conseguenze e delle complicanze di un virus che sta ancora contagiando numerosi pazienti nel mondo e provocando diverse vittime.Si tratta semplicemente di dati preliminari, che riguardano 24 paesi europei. Tra marzo e maggio 2020 ci sono stati 160mila morti in più rispetto alla media dello stesso periodo dal 2016 al 2019. L'Eurostat sul profilo Twitter anticipa quindi i dati sulla mortalità, che oggi più che mai sono utili per capire l'impatto della pandemia da Covid-19 nel Vecchio ... Leggi su blogo

M5S_Europa : L'#Italia ha fatto da apripista nella gestione della crisi del #Coronavirus. Ad affermarlo è @Le_Figaro, che plaude… - sandrogozi : Making Europe Strong: dal crollo del muro di #Berlino non avevamo un’occasione così importante per costruire un’Eu… - M5S_Europa : Il prosciutto San Daniele ha il sapore della tradizione. Delicatezza, sapidità e aromi si uniscono in questo prodot… - StevenBrill : RT @wireditalia: A dirlo è il sito NewsGuard, in un report sulla diffusione delle teorie cospirazioniste in Europa. Nel nostro paese negli… - ManuelaBellipan : RT @sandrogozi: Making Europe Strong: dal crollo del muro di #Berlino non avevamo un’occasione così importante per costruire un’Europa sov… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa mesi Eurostat, 160mila morti in più in Europa in tre mesi - Europa Agenzia ANSA Speranza,ordinanza treni e regole verso conferma nel Dpcm

La recente "ordinanza non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole essenziali e i termini dell'ordinanza verranno confermati nel dpcm che approveremo. Da parte mia dico con chi ...

Diretta Copenaghen Basaksehir/ Streaming video tv: come arriva la formazione turca

Copenaghen Basaksehir, in diretta dallo stadio Parken della capitale danese alle ore 18.55 di questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le ...

