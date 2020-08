Esplosioni Beirut ultime notizie: oltre 100 morti, 4000 i feriti. 2750 tonnellate di nitrato di ammonio distruggono tutto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Chi di dovere stabilità quello che è davvero successo nella capitale del Libano il pomeriggio del 4 agosto 2020 ma le immagini di devastazione che arrivano da Beirut, i video che hanno fatto il giro del mondo, le foto che scalfiscono le emozioni, fanno pensare che una fabbrica di fuochi d’artificio non può provocare tutto quello che il popolo libanese da ieri sta subendo. Due Esplosioni fortissime, secondo la versione ufficiale appunto, partite da un magazzino in cui c’erano dei fuochi d’artificio. E poi altro ancora. Questa mattina una nuova versione che allontana le ombre di un possibile attentato e riporta tutto alla pista del drammatico incidente. Forse una prima esplosione in una fabbrica ma la devastazione maggiore sarebbe arrivata a causa di quello che era presente in un ... Leggi su ultimenotizieflash

