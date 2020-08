Barcellona-Napoli, Josep Bartomeu contro Aurelio De Laurentiis: “È nostra responsabilità ripristinare le cose normali” (Di giovedì 6 agosto 2020) A pochi giorni dalla sfida tra Barcellona e Napoli ha preso la parola il patron blaugrana Josep Bartomeu. Il numero uno del club catalano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BeIn Sport. “Le sensazioni sono positive. I giocatori si allenano con grande entusiasmo. Con la pressione che hanno per ogni partita, ma quest’anno sarà speciale. Abbiamo grandi speranze per la Champions League, molte speranze. Siamo preparati per questo. Formato? Il formato che mi piace è quello tradizionale, ma la pandemia ha cambiato i piani della UEFA. Abbiamo organizzato il miglior formato possibile per adattarci”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

news24_napoli : Galliani: "Champions? Speriamo bene per il Napoli, il Barcellona… - sscalcionapoli1 : Renica: “Con il Barcellona spero che il Napoli ripeta la stessa prestazione messa in campo contro la Juventus nella… - sscalcionapoli1 : Ballardini: 'Il Napoli può eliminare il Barcellona perché ha una squadra solida, sono umili e hanno qualità' - Notiziedi_it : Barcellona-Napoli, tre i calciatori che nella storia hanno vestito entrambe le maglie - sscalcionapoli1 : Scozzafava: “Il Napoli dovrà fare gol a Barcellona, andare avanti in Champions sarebbe un sogno, questo è un appunt… -