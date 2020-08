Barbara d’Urso danza sull’acqua, ma qualcosa non va… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Barbara d’Urso delizia i suoi follower con delle foto quasi artistiche: durante le vacanze Carmelita posta una danza a pelo d’acqua sfruttando un effetto ottico. Un gran fisico per una bellissima donna Saranno i suoi modi così confidenziali, sarà la sua scelta di ospiti spesso senza nessun particolare talento, sarà il fatto che è sempre in tv! I motivi, insomma, potrebbero essere vari. Fatto sta che Barbara è una delle donne piùArticolo completo: Barbara d’Urso danza sull’acqua, ma qualcosa non va… dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

He26096688 : @ManlioDS @Ariachetira @La7tv @Mov5Stelle Aria che tira? Accidenti che programmone!!!! Neanche fosse Barbara D'Urso… - merigio3 : RT @terry_wind: @xrainydream @grupposupporto @QuiMediaset_it Fanno vedere quella ..Barbara d'Urso...e non dicono il nome di Demet..... - perryftgoulding : RT @martinaaaea: Lei è Barbara D’Urso COL CUOREEEEE @Najwa_Nimri - la_patrizia_ : AhahhahahahhahhHhHhhHhHHhHHhahaahahahahahhahahhaahhahahhahahahahhahahahahahhahahahhahahhahahahahaahahhahah. La BA… - elvstichevrt : RT @martinaaaea: Lei è Barbara D’Urso COL CUOREEEEE @Najwa_Nimri -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia