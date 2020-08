Avatar 2: le nuove immagini svelano un incredibile sottomarino che vedremo nei sequel (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il produttore di Avatar 2 Jon Landau ha diffuso via social le immagini di un incredibile sottomarino che comparirà nei sequel del blockbuster di James Cameron. Il produttore di Avatar 2, Jon Landau, ha diffuso via social nuove immagini che mostrano l'incredibile sottomarino che comparirà nei sequel del blockbuster diretto da James Cameron. Il sottomarino in questione, il Crabsuit che vediamo nei concept art svelati da Jon Landau, sarà guidato da umani e avrà varie funzionalità. Il design del veicolo è chiaramente ispirato al corpo di un granchio, ma con le gambe retrattili che gli permettono di trasformarsi in un sommergibile. Resta da capire se ... Leggi su movieplayer

