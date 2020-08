Abi a governo, prorogare moratoria crediti di 12 mesi (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA, 05 AGO - L'Abi chiede al governo di prorogare per almeno 12 mesi la moratoria sui crediti per le Pmi decisa a seguito dell'emergenza Covid. Il Direttore Generale, Giovanni Sabatini, ha inviato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Abi governo Abi a governo, prorogare moratoria crediti di 12 mesi Tiscali Notizie Banche: moratorie a 297 miliardi, al Fondo Pmi domande per 65 mld

Roma, 5 ago. (askanews) - Si confermano su "volumi elevati" le domande di adesione alle moratorie sui prestiti, stabili a 2,7 milioni per un valore di circa 297 miliardi di euro. Lo rileva la task for ...

Credito: Abi a governo, prorogare moratoria Pmi di 12 mesi

Roma, 05 ago 13:31 - (Agenzia Nova) - Il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, ha inviato oggi una lettera al ministro Gualtieri, anche a nome del presidente Antonio Patuelli, auspicando la ...

