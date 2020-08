"Vergogna-clandestini, questa roba in centro: la Raggi ammazza Roma". Storace, denuncia e video-choc (Di martedì 4 agosto 2020) "Ci stanno prendendo in giro, a Castro Pretorio, nel cuore di Roma, ancora accampamenti e baracche, è Vergogna clandestini. In compenso c'è la pista ciclabile", picchia duro Francesco Storace sul sito 7colli.it. Il vicedirettore de Il Tempo mette nel mirino la sindaca M5s Virginia Raggi: "questa sindaca non si rende conto dei danni che provoca alla città. Il che, aggiunto alla nefasta politica migratoria del governo Conte, rischia di distruggere Roma". E e immagini rilanciate da Storace, che potete vedere cliccando il link sotto, parlano chiarissimo: in pieno centro a Roma, bivacchi di clandestini, immondizia, degrado. roba da terzo mondo insomma. "Nessuno ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : Pescherecci italiani? Sequestrati dalla Tunisia. Pescherecci tunisini? Sbarcano clandestini a Lampedusa. VERGOGNA! - francetomm : RT @Storace: Vergogna #clandestini e accampamenti nel centro della città. E la #Raggi sta zitta - bianca_caimi : RT @GagliardoneS: A Milano otto STUPRI in dieci giorni. Per la strada, da parte di clandestini e NESSUN, ripeto NESSUN TG ne parla!! Vergo… - Anna15553616 : @LegaSalvini Il governo Conte bis è una VERGOGNA ITALIANA hanno dichiarato lo stato di emergenza solo per avere pot… - nicola17987790 : RT @Storace: Vergogna #clandestini e accampamenti nel centro della città. E la #Raggi sta zitta -

La commedia tragicomica del Governo centrale continua sul “processo” migranti in Sicilia. Sembrerebbe davvero una commedia all’italiana con un cast fatto da tantissimi attori che racconta i problemi d ...

Il cinismo al potere. Scorribande tra alleati che sconcertano gli italiani. Sull’immigrazione clandestina nella penisola, con tanto di infezione da Covid, si sta giocando una partita davvero spregiudi ...

