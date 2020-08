Turchia, la figlia di Erdogan contro il padre per difendere le donne e la Convenzione di Istanbul (Di martedì 4 agosto 2020) Sumeyye Erdogan Bayraktar, 34enne figlia del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e vicepresidentessa dell’associazione femminista Kadem, si è schierata contro il padre a sostegno della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. La Convenzione di Istanbul, l’accordo internazionale contro la violenza sulle donne e le violenza domestica, approvato dalla Turchia nel 2011, intende prevenire la violenza, tutelare le vittime e punire in maniera giusta i trasgressori. Il volere di Erdogan è dei suoi sarebbe quello di far uscire la Turchia dal protocollo ... Leggi su tpi

RaiNews : L'organizzazione guidata dalla figlia maggiore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un comunicato i… - FeiDracu : @RaiNews Scusate non ho capito. ... Pure la figlia di Edogan gli rema contro...? Ho capito bene...? O dopo il disgu… - isaago : RT @RaiNews: L'organizzazione guidata dalla figlia maggiore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un comunicato in cui difen… - valentinadigrav : RT @RaiNews: L'organizzazione guidata dalla figlia maggiore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un comunicato in cui difen… - AleAramu : RT @SpondaSudnews: Violenza sulle #donne, la figlia di #Erdogan difende la convenzione di Istanbul contro gli ultraconservatori islamici L… -