Tra un selfie e l’altro Salvini regala la mascherina usata a un fan – Il video (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, le ultime notizie (4 agosto)La mattina del 4 agosto a Sesto San Giovanni il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato a una conferenza stampa con il sindaco Roberto Di Stefano. Dopo il breve incontro con i giornalisti, Salvini si è dedicato ai selfie di rito. Alla richiesta di un simpatizzante di avere la mascherina indossata dal leader, Salvini non ha esitato a regalarla. Poi è rimasto a fare i selfie aggiungendo solo un «trovatemene una», mettendola sotto il mento una volta arrivata. «Laverò e disinfetterò la mascherina», ha assicurato il simpatizzante leghista, «sapevo che me l’avrebbe regalata perché io e lui ci conosciamo sui ... Leggi su open.online

