Stasera in Tv oggi 4 Agosto 2020: sulla Rai la terza puntata di “Sorelle” (Di martedì 4 agosto 2020) Stasera in Tv oggi, 4 Agosto 2020, sarà un martedì sera tra serie Tv e programmi d’intrattenimento. sulla Rai andrà in onda la terza puntata della fiction Sorelle, scritta da Ivan Cotroneo e diretta dalla regista Cinzia TH Torrini. Invece, su Canale 5 torna lo zio Gerry con una nuova puntata de Lo show dei record. Inoltre verranno trasmessi numerosi film, i quali accontenteranno i gusti di tutti quanti. Non c’è alcun dubbio, anche oggi il divertimento con la programmazione in chiaro è più che garantito. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> Bruno Barbieri “4 hotel” ... Leggi su urbanpost

frankgabbani : Finalmente ci siamo! Stasera la prima data di #IneditoAcustico a Majano. Oggi è un giorno importante e bellissimo,… - isabelladichio : RT @FrontieraRieti: La camera ardente per monsignor Lorenzo Chiarinelli sarà allestita oggi alle 16 presso la Cattedrale di Santa Maria. St… - bIacksIupin : rido oggi mio padre mi fa “non ti dimenticare che stasera hai l’appuntamento” AMO MA SECONDO TE - mxchilicious : comunque oggi mi è arrivata l’army bomb quindi stasera la collego ai mv e ci faccio la discoteca - auroranne_sct : allora dato che oggi non ho potuto vedere le puntate, stasera le vedrò e le commenterò qui come ho fatto con le alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi Programmi in tv stasera: film e prima serata di oggi 3 agosto 2020 Casilina News - Le notizie delle province di Roma e Frosinone Sembra un thriller ma il detective indaga la crisi produttiva

Un bianco e nero contrastato, un detective che interroga i testimoni, sigarette che si accendono nella penombra, ascensori che sprofondano nelle viscere di capannoni diroccati. Su tutto la voce over d ...

Palermo: 3 azzurre già al 2°T. Stasera esordio Giorgi (19.30 live)

Con tre azzurre - Cocciaretto, Errani e Paolini - già al secondo turno oggi al “Palermo Ladies Open” sulla terra rossa del Country Club (WTA International - 202.250 dollari di montepremi), torneo che ...

Un bianco e nero contrastato, un detective che interroga i testimoni, sigarette che si accendono nella penombra, ascensori che sprofondano nelle viscere di capannoni diroccati. Su tutto la voce over d ...Con tre azzurre - Cocciaretto, Errani e Paolini - già al secondo turno oggi al “Palermo Ladies Open” sulla terra rossa del Country Club (WTA International - 202.250 dollari di montepremi), torneo che ...