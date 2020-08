Sampdoria, Ronaldo Vieira: «Stagione lunga e difficile» (Di martedì 4 agosto 2020) Ronaldo Vieira ha dedicato un messaggio ai tifosi della Sampdoria: le parole del centrocampista inglese – FOTO È calato il sipario sulla Stagione 2019/20 di Serie A. La Sampdoria, dopo un inizio tragico, ha raggiunto la salvezza con quattro giornate d’anticipo. Ronaldo Vieira ha voluto ringraziare i tifosi con un messaggio sul proprio profilo Instagram. «Termina una lunga e difficile Stagione, ma ce l’abbiamo fatta! Grazie a tutti per il vostro supporto», ha scritto il centrocampista blucerchiato. View this post on Instagram End of a long and difficult season but we got the job done! Thank you all for your ... Leggi su calcionews24

UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - juventusfc : Ancora uno sguardo alla partita che significa #Stron9er ?? Report di #JuveSamp: - Eurosport_IT : 9? scudetti di fila: la Juventus è ancora campione d'Italia!??????? Cristiano Ronaldo e Bernardeschi firmano il 2-0 de… - ImanobeTim : @a_b_a_s__77 @Sanchez7Nico @juvefcdotcom Ronaldo 6 games with poor performance: Calgari, udinese, sassuolo, ac mila… - michele134567_g : Non sarà ricordato come Maifredi, DelNeri o Ferrara, ma resta il peggior tecnico campione d'italia che la #Juventus… -