Sam Mendes, estetica o contenuto? (Di martedì 4 agosto 2020) Possono l’estetismo del teatro e la praticità del cinema unirsi nella produzione cinematografica di un regista? Questo è il lavoro che cerca di fare l’ inglese Sam Mendes, regista dalle basi teatrali che attraverso un utilizzo perfetto del mezzo riesce da anni a rinnovare il panorama cinematografico mondiale. Road to Perdition, Revolutionary Road, American Beauty, sono solo alcuni dei titoli che hanno reso immortale la produzione di Mendes. Una velata critica alla società, l’ analisi del sentimento, un viaggio nella vita di un uomo. Il regista inserisce dinamiche intimistiche in un quadro estetico sempre perfetto dal punto di vista narrativo e tecnico. American Beauty e Revolutionary Road: il dramma umano secondo Sam Mendes Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Revolutionary ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

5ska99 : RT @ThePostCafeblog: Visti e rivisti - #1917Movie un film sulla Prima Guerra Mondiale, che porta lo spettatore in mezzo ai giovani soldati… - LongTakeIt : «Ora guarda bene la tua opera... madre!» (#Skyfall, 2012) #SamMendes (1º agosto 1965) ? - saurokursk : Il favorito degli Oscar '1917' è pubblicizzato come un capolavoro emozionante sugli orrori della guerra. In realtà… - anlab16 : @AnothermillennR '1917' by Sam Mendes and 'Uomini contro' by Francesco Rosi - labicirossa : @ziagiuli Io tutte le volte penso a questo personaggio iconico di Away we go di Sam Mendes -

Ultime Notizie dalla rete : Sam Mendes 1° agosto 1965, nasce Sam Mendes Spettakolo.it In seconda serata tv, 3 agosto, su Paramount Network il film "American beauty"

In seconda serata tv, 3 agosto, su Paramount Network va in onda il film "American beauty" (ore 23,15). Pellicola americana drammatica del 1999, la regia è di Sam Mendes, nel cast ci sono Kevin Spacey, ...

Amazon Prime Video migliori film di guerra | Agosto 2020

Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film di Sam Mendes racconta la storia di due caporali inglesi, Tom Blake e William Schofield, incaricati di attraversare una zona di guerra per avvisare ...

In seconda serata tv, 3 agosto, su Paramount Network va in onda il film "American beauty" (ore 23,15). Pellicola americana drammatica del 1999, la regia è di Sam Mendes, nel cast ci sono Kevin Spacey, ...Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film di Sam Mendes racconta la storia di due caporali inglesi, Tom Blake e William Schofield, incaricati di attraversare una zona di guerra per avvisare ...