Salvini contestato a Ventimiglia (Di martedì 4 agosto 2020) Un gruppo di persone ha protestato per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini in piazza Plodio, a Ventimiglia. I contestatori avevano cartelli e striscioni sui quali si legge ‘Salvini non ti vogliamo’ e sono stati rimbeccati da una folta platea di leghisti in attesa del loro leader. Sul posto è poi arrivato il Reparto Mobile inviato dalla Questura. La pagina facebook di Salvini ha pubblicato un video della contestazione nel quale si sentono i fischietti che impediscono lo svolgimento del comizio. E infatti poi lui l’ha presa benissimo “Avete perso sfigatelli, è anche per questo che servirebbe un anno di servizio civile” per insegnare “ordine, regole, disciplina, rispetto”. E ancora: “Se volete i clandestini, manteneteli voi a ... Leggi su nextquotidiano

giusconsalvi : RT @Libero_official: Violenta contestazione a #Ventimiglia contro #Salvini, che replica ai manifestanti: 'Serve ordine e disciplina. Sfigat… - neXtquotidiano : #Salvini contestato a #Ventimiglia Lui ci prova a dire che sono 4 sfigati ma mentre parla si sentono solo i loro f… - MariMario1 : RT @Libero_official: Violenta contestazione a #Ventimiglia contro #Salvini, che replica ai manifestanti: 'Serve ordine e disciplina. Sfigat… - bianca_caimi : RT @Libero_official: Violenta contestazione a #Ventimiglia contro #Salvini, che replica ai manifestanti: 'Serve ordine e disciplina. Sfigat… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Violenta contestazione a #Ventimiglia contro #Salvini, che replica ai manifestanti: 'Serve ordine e disciplina. Sfigat… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contestato Salvini contestato a Ventimiglia, cartelli, striscioni contro il capitano Telenord Salvini contestato a Ventimiglia: cartelli e striscioni contro il leader della Lega

Un gruppo di persone sta protestando per l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini in piazza Plodio, a Ventimiglia. I contestatori hanno cartelli e striscioni sui quali si legge 'Salvini non ti ...

La nuova Lega e la vecchia Lega

Secondo Salvini, invece, la Lega poteva crescere soltanto occupando ... Sempre Repubblica scrive oggi che alcuni esponenti della vecchia Lega avrebbero inoltre contestato la modalità del tesseramento: ...

Un gruppo di persone sta protestando per l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini in piazza Plodio, a Ventimiglia. I contestatori hanno cartelli e striscioni sui quali si legge 'Salvini non ti ...Secondo Salvini, invece, la Lega poteva crescere soltanto occupando ... Sempre Repubblica scrive oggi che alcuni esponenti della vecchia Lega avrebbero inoltre contestato la modalità del tesseramento: ...