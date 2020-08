Raffaella Mennoia Instagram: «Non sprecate tempo: spesso è tardi per tutto» (Di martedì 4 agosto 2020) L’autrice Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria de Filippi nella conduzione del programma di “Uomini e Donne”, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto-ricordo risalente a ben due anni fa, quando un intervento le cambiò e salvò la vita. Solitamente riservata per quanto riguarda il suo privato, Raffaella Mennoia decide di aprirsi ai suoi follower con un bellissimo messaggio di speranza. Nel 2018, ha dovuto subire l‘asportazione totale della tiroide che le stava causando non pochi problemi di salute. Il post-operazione non è stato semplice, la Mennoia ha cominciato a prendere peso, tanto che oggi l’autrice televisiva è costretta a seguire una dieta ferrea per mantenere il peso forma. View this post ... Leggi su urbanpost

MondoTV241 : Raffaella Mennoia si mette a nudo su Instagram #raffaellamennoia - zazoomblog : “Una forza della natura”. Raffaella Mennoia (UeD) con un’enorme ferita sul petto. Cosa è successo - #forza #della… - infoitcultura : Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia annuncia: 'Ci sono delle novità' - infoitcultura : Temptation Island Vip anticipazioni, Raffaella Mennoia :'Ci sono novità..' - infoitcultura : Raffaella Mennoia lotta senza compromessi | Augurio importante dopo Temptation Island -