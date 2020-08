Panchine di C: Calabro a Catanzaro e Lucarelli a Terni, tutto confermato (Di martedì 4 agosto 2020) Due Panchine di Serie C stanno per trovare nuovi padroni, non ci saranno sorprese rispetto a quanto vi avevamo anticipato. Antonio Calabro si è liberato dalla Viterbese e molto presto firmerà il biennale che lo legherà al Catanzaro. Cristiano Lucarelli aspetta soltanto che il Catania depositi la risoluzione contrattuale, poi sarà il nuovo allenatore della Ternana (impegno per due stagioni). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

forzagranata1 : RT @MCriscitiello: Panchine di C: Lucarelli Ternana Calabro Catanzaro Troise Mantova Vivarini verso la conferma a Bari @tvdellosport #spo… - Cucciolina96251 : RT @MCriscitiello: Panchine di C: Lucarelli Ternana Calabro Catanzaro Troise Mantova Vivarini verso la conferma a Bari @tvdellosport #spo… - tvdellosport : RT @MCriscitiello: Panchine di C: Lucarelli Ternana Calabro Catanzaro Troise Mantova Vivarini verso la conferma a Bari @tvdellosport #spo… - MCriscitiello : Panchine di C: Lucarelli Ternana Calabro Catanzaro Troise Mantova Vivarini verso la conferma a Bari @tvdellosport… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchine Calabro Panchine di C: Calabro a Catanzaro e Lucarelli a Terni, tutto confermato alfredopedulla.com Carpi, per la panchina con Brevi e Gilardino spunta anche Vito Grieco

Sempre rimanendo in tema di allenatori, il chiacchiericcio del mercato racconta anche che i due ex Stefano Sottili e Antonio Calabro si stanno contendendo la panchina del Catanzaro. In biancorosso ...

Panchine C: Raffaele da Potenza a Catania. Viterbese, anche Pochesci in lizza

Sono diverse le società di serie C che a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, 5 agosto, devono ancora riempire la casella dell'allenatore. Vediamo al momento quale è la situazione: PALERMO qu ...

Sempre rimanendo in tema di allenatori, il chiacchiericcio del mercato racconta anche che i due ex Stefano Sottili e Antonio Calabro si stanno contendendo la panchina del Catanzaro. In biancorosso ...Sono diverse le società di serie C che a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, 5 agosto, devono ancora riempire la casella dell'allenatore. Vediamo al momento quale è la situazione: PALERMO qu ...