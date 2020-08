Meteo, le previsioni di mercoledì 5 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Brividi di agosto in questi giorni davvero insoliti dal punto di vista Meteo. La neve è caduta abbondante in Valtellina e fiocchi estivi sono caduti anche sulle Alpi centro orientali a quote medio alte. Pioggia e grandine hanno interessato molte regioni del Centro Nord, penalizzando maggiormente l’area adriatica. La perturbazione per quanto violenta è piuttosto veloce e si sposterà nel giro di 24-48 ore verso la Grecia. Mercoledì interesserà ancora le regioni del Centro Sud, da giovedì il tempo dovrebbe migliorare ovunque. Le temperature saranno in rialzo ma nelle media di stagione con massime fino a 32-34 gradi. Le previsioni al Nord Giornata soleggiata quasi ovunque con le ultime note instabili sulle coste della Venezia Giulia, Veneto e Romagna. Temperature in risalita di qualche grado ... Leggi su tg24.sky

