L’allarme della Cisl: “Nel Casertano il maggior numero di enti locali in dissesto” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Caserta è la provincia con il maggior numero di amministrazioni locali in dissesto e predissesto, che non possono procedere ad assunzioni”. A lanciare l’allarme sulla tenuta finanziaria sempre più precaria degli enti locali, acuita dall’emergenza post lockdown, che si traduce in carenze di personale e servizi meno efficienti o anche assenti per i cittadini, è il segretario generale della Cisl-Funzione pubblica di Caserta Franco della Rocca, secondo cui “il territorio Casertano sta vivendo un allarmante dissesto finanziario, con quasi tutti gli enti locali ... Leggi su anteprima24

LegaDilettanti : ?? Dopo l’allarme lanciato dal Presidente @CosimoSibilia sulla ripresa delle attività in assenza di un protocollo… - fanpage : L'allarme dell’Organizzazione mondiale della Sanità. - agilex2 : RT @MarianoGiustino: Un paziente su dieci in #Turchia è in terapia intensiva affetto da #Covid19. Sature le terapie intensive di #Ankara, a… - LaStampa : Palermo, le critiche della Vekic dopo il caso di positività della Tomova: “Qui si dice che sia una bolla ma non è c… - Sudestonlineit : Allarme bomba nel pomeriggio di oggi all'interno della stazione Ferrotramviaria di Bari. La circolazione da e per i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme della «C’è il rischio di tensioni sociali». Allarme di Lamorgese per settembre Corriere della Sera