La morte di Solazzo a Capo Verde è ancora un mistero. Ma qualcosa si muove nelle indagini (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Quindici mesi senza David. Davanti agli occhi le immagini del suo sangue ovunque, in bagno, sulle scale, nella stanza dove abitava a Capo Verde. Quindici mesi senza giustizia, senza risposte, senza certezze su come ha perso la vita, nel Paese in cui era andato a svolgere una missione in aiuto alla popolazione locale. E' ancora un mistero la morte del giovane fiorentino, David Solazzo, avvenuta il primo maggio 2019. E a distanza di oltre un anno la sua famiglia esprime “sconcerto e rabbia per il silenzio che avvolge la sua morte”. Un silenzio che rimproverano “alle istituzioni italiane e a quelle Capoverdiane, alla polizia, alle autorità giudiziarie”. Eppure qualcosa si muove. ... Leggi su agi

monetamarilena : RT @Agenzia_Italia: Quindici mesi dopo la morte del giovane fiorentino, trapelano le prime novità nelle indagini. #Sollazzo #CapoVerde htt… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Quindici mesi dopo la morte del giovane fiorentino, trapelano le prime novità nelle indagini. #Sollazzo #CapoVerde htt… - Agenzia_Italia : Quindici mesi dopo la morte del giovane fiorentino, trapelano le prime novità nelle indagini. #Sollazzo #CapoVerde - qn_lanazione : La morte del cooperante fiorentino, Capo Verde invia documenti alla procura di Roma - gianna_solazzo : RT @MarginInversi: «La morte per le anime è divenire acqua, la morte per l’acqua divenire terra, e dalla terra si genera l’acqua, e dall’ac… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Solazzo La morte di Solazzo a Capo Verde è ancora un mistero. Ma qualcosa si muove nelle indagini AGI - Agenzia Giornalistica Italia La morte di Solazzo a Capo Verde è ancora un mistero. Ma qualcosa si muove nelle indagini

E’ ancora un mistero la morte del giovane fiorentino, David Solazzo, avvenuta il primo maggio 2019. E a distanza di oltre un anno la sua famiglia esprime “sconcerto e rabbia per il silenzio che ...

david-solazzo

La morte di Solazzo a Capo Verde è ancora un mistero. Ma qualcosa si muove nelle indagini ...

E’ ancora un mistero la morte del giovane fiorentino, David Solazzo, avvenuta il primo maggio 2019. E a distanza di oltre un anno la sua famiglia esprime “sconcerto e rabbia per il silenzio che ...La morte di Solazzo a Capo Verde è ancora un mistero. Ma qualcosa si muove nelle indagini ...