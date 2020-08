Il monito di Mattarella sul Recovery Fund: «Non è un passaggio della diligenza» (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto) Gli scontri sulle riaperture, le differenze nei contagi e nell’applicazione delle norme e anche il distanziamento dei mezzi pubblici. Da quando il Coronavirus è arrivato in Italia è emerso come il rapporto tra Stato e Regioni sia ancora delicato da gestire. E così oggi, durante la cerimonia di per i 50 anni delle regioni a Statuto ordinario il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato quanto sia importante fuggire dal centralismo statale o regionale per traghettare l’Italia fuori dalla crisi innescata dalla pandemia. Nella sala del Quirinale in cui erano riuniti tutti i governatori Mattarella ha chiesto di concentrare le forze sul Piano per l’Italia, un progetto di rilancio per cui dovranno esserci «modalità di ... Leggi su open.online

Agenzia_Italia : Monito di Mattarella: il Piano Italia non sia una diligenza a cui attingere - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Monito di Mattarella: il Piano Italia non sia una diligenza a cui attingere - AntoSaccone : RT @AntonioDePoli: 'Rifuggire da qualsiasi centralismo'. #autonomia, oggi lo sanciscono le parole di #Mattarella, non ha colori politici. Q… - L_Cesa : RT @AntonioDePoli: 'Rifuggire da qualsiasi centralismo'. #autonomia, oggi lo sanciscono le parole di #Mattarella, non ha colori politici. Q… - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: 'Rifuggire da qualsiasi centralismo'. #autonomia, oggi lo sanciscono le parole di #Mattarella, non ha colori politici. Q… -