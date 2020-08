Esplosione a Beirut: almeno 10 vittime e 400 feriti – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Esplosione violentissima a Beirut, in Libano: colonna di fumo altissima, danni ingenti alle abitazioni, almeno 10 vittime ma numeri in aumento Violenta Esplosione a Beirut, in Libano, a Bayt al Wasat. Aggiornamento 19:25 Notizie drammatiche arrivano dalla capitale del Libano. Secondo le prime fonti, vi sarebbero almeno 10 morti e 400 feriti, ma il numero è destinato ad aumentare. Come afferma il collega della CNN Ghazi Balkiz, danneggiate le abitazioni fino a 10 km di raggio dall’Esplosione. I nosocomi della città sono presi d’assalto da persone colpite da schegge di vetro o da arti rotti. Aggiornamento 18:45 La Croce Rossa libanese ha svelato come sul posto vi siano 30 squadre di soccorsi ... Leggi su bloglive

