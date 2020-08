Di Francesco e il Cagliari: Giulini conferma incontro e tempistica (Di martedì 4 agosto 2020) “Con Di Francesco ci siamo incontrati non giovedì scorso, ma quello precedente”. Durante la presentazione del nuovo allenatore, il presidente Giulini ha confermato la tempistica che vi avevamo raccontato. In quei giorni Di Francesco aveva detto no alla proposta dell’Alaves (biennale da 1,8 milioni) proprio perché stuzzicato dalla proposta del Cagliari. E da quell’incontro la strada è andata completamente in discesa, fino ad arrivare agli accordi definitivi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

