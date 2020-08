Civitavecchia, tragedia alla stazione: donna muore investita da un treno (Di martedì 4 agosto 2020) tragedia questo pomeriggio alla stazione di Civitavecchia. Poco prima delle 17 una signora albanese oroginaria di Cerveteri è stata investita da un treno in corsa diretto a Ventimiglia. Il dramma è avventuto all’altezza del binario 2, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’Autorità Giudiziaria e gli agenti della Polfer. Non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo da parte della signora ma le indagini sono tuttor in corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Civitavecchia, tragedia alla stazione: donna muore investita da un treno - 100cellae : Tragedia alla stazione di Civitavecchia - - ilfaroonline : Tragedia alla #stazione_di_Civitavecchia, 30enne muore investita da un treno - lextraweb : Tragedia alla stazione di Civitavecchia: donna finisce sotto a un treno - - ilestu : RT @Gianmar26145917: Follia a Civitavecchia, libico con un coltello di 27 cm tra i denti terrorizza e minaccia i passanti: arrestato dalla… -