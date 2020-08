Caso Limano, Zucconi, FdI,: "La Asl verifichi tempestivamente i tamponi" (Di martedì 4 agosto 2020) E' il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi ad intervenire dopo le annunciate quarantene nella frazione di Limano, nel comune di Bagni di Lucca, legate al focolaio di Coronavirus scoppiato a ... Leggi su lagazzettadelserchio

Coronavirus, tornano i contagi anche in Valle del Serchio. Sotto osservazione anche il comune di Bagni di Lucca, con persone legate al focolaio di Porcari poste in quarantena preventiva. L'Asl ha atti ...