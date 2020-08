Bergamo: alla scoperta dei sapori tradizionali, ma con un occhio al portafoglio (Di martedì 4 agosto 2020) Si chiama "Mangia. Gusta. Ama" la nuova iniziativa di RistorantiBergamo che consentirà a tutti i buongustai di passaggio dalla Bergamasca di regalarsi un padto tipico spendendo 35 euro. Per tutto uil ... Leggi su ilgiorno

laura_ceruti : Continua a predicare uso della mascherina quando non può esserci distanziamento, il distanziamento e l'igiene, per… - EasyInve : Abbiamo parlato di #Bergamo, dove è tornato per la prima volta tre settimane fa dopo il lockdown - 'è stato doloros… - AlfredoBartoli : @CinziaRuta1 @IlPrimatoN Bergamo è una città di ex culi bianchi (DC). il Pd è la naturale successione di un partito… - Dov_EL : @despos @robersperanza Dino , qui già era avvenuta la 'Bomba' a Brescia e Bergamo , non dirlo alla CAPUA… - tadpaolo : @AxiaFel Siamo alla follia pura. Complimenti a tutti. Meritiamo di estinguerci. Complimenti Sala e chi amministra B… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo alla Ristoranti Bergamo: fino al 30 settembre arrivano i menu degustazione a 35 euro L'Eco di Bergamo Indagine Istat su sieroprevalenza: quasi 1,5 mln di italiani colpiti dal virus

(Teleborsa) - Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono ...

Bergamo, riparati i guasti alle pompe Le piscine Italcementi riaprono

Il centro era rimasto chiuso tra le proteste per lavori all’impianto idrico. Ora il ritorno alla normalità, in attesa del sole. La sfortuna evidentemente ci vede benissimo. Nella settimana più calda d ...

(Teleborsa) - Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono ...Il centro era rimasto chiuso tra le proteste per lavori all’impianto idrico. Ora il ritorno alla normalità, in attesa del sole. La sfortuna evidentemente ci vede benissimo. Nella settimana più calda d ...