Zangrillo: «I bollettini sui contagi sono una beffa. Non sono presuntuoso ma la verità è un’altra» (Di lunedì 3 agosto 2020) «I bollettini? Mistificazioni. Positivo non vuol dire malato». Intervistato da La Verità Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato perché a suo avviso è assurdo il distanziamento sui treni. «Tutti i sedili occupati da gente educata e responsabile valgono più di mille posti liberi. In altre parole il problema vero non è se li occupi ma chi li occupa e come». E poi ancora: «Non posso sopportare che persone prive di competenze provino a mettersi sul mio stesso piano, soprattutto a livello scientifico». Zangrillo durante il periodo dell’emergenza dallo scorso 22 febbraio al 18 aprile ha trascorso senza tregua le sue giornate con malati di Covid. Quasi due mesi vissuti nelle cinque rianimazioni dell’ospedale San ... Leggi su secoloditalia

