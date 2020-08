Vaprio d'Adda, pestato a sangue e derubato davanti alla chiesa: è caccia al branco (Di lunedì 3 agosto 2020) Aggressione davanti alla chiesa, poco prima di mezzanotte. Ieri, paura a Vaprio d'Adda per il pestaggio di un 27enne di origini pakistane preso a calci e pugni da tre ventenni albanesi, forse per ... Leggi su ilgiorno

Yogaolic : Vaprio d'Adda, pestato a sangue e derubato davanti alla chiesa: è caccia al branco - Bergamonews : In manette S.F.P., 32enne nullafacente formalmente residente a Capriate ma di fatto domiciliato a Vaprio D’Adda… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaprio Adda

IL GIORNO

Aggressione davanti alla chiesa, poco prima di mezzanotte. Ieri, paura a Vaprio d’Adda per il pestaggio di un 27enne di origini pakistane preso a calci e pugni da tre ventenni albanesi, forse per deru ...Aggressione davanti alla chiesa, poco prima di mezzanotte. Ieri, paura a Vaprio d’Adda per il pestaggio di un 27enne di origini pakistane preso a calci e pugni da tre ventenni albanesi, forse per deru ...