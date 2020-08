Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e la frecciatina a Ida Platano dopo la rottura (Di lunedì 3 agosto 2020) Riccardo Guarnieri tira una frecciatina all'ex fidanzata Ida Platano dopo aver annunciato la separazione dalla dama del trono over di Uomini e Donne Leggi su comingsoon

GiovanniToti : Il #PonteMorandi non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare. Per questo oggi non sarà una festa. Resta però la soddi… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - giuliloveslokii : RT @biiebsmile: Gli uomini dicono che è colpa della ragazza per ciò che indossa “stava indossando un vestito”, “lei era fuori molto tardi d… - guerricristina : RT @metaanto: A Milano, @BeppeSala concede il Palatrussardi agli islamici per la crudele festa del sacrificio. Agnelli capretti e altri an… -