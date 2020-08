Siria, 16 morti in scontri a Idlib: raid dell'aviazione turca e russa (Di lunedì 3 agosto 2020) Sedici persone sono rimaste uccise in seguito a scontri armati nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani, precisando che i combattimenti si sono svolti ... Leggi su tgcom24.mediaset

L'esercito israeliano ha sventato nella notte scorsa un tentativo di "piazzare ordigni esplosivi" vicino la Linea Alpha lungo il confine tra lo stato ebraico e la Siria. Lo ha detto il portavoce milit ...

Siria, 16 morti in scontri a Idlib: raid dell'aviazione turca e russa

Sedici persone sono rimaste uccise in seguito a scontri armati nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani, precisando che i combattimenti si sono svolti nell ...

