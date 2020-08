Serie A, stabilite le date del prossimo campionato: si riparte il 19 settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) Stanno emergendo in questi minuti quelle che sarebbero le date stabilite dalla Lega per il prossimo campionato di Serie A. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Serie A, stabilite le date del prossimo campionato: si riparte il 19 settembre - Dalla_SerieA : Prossima stagione, si inizia il 26 settembre - - IAMCALCIONAPOL : SERIE B: stabilite date di inizio e fine stagione 2020/2021 - ArmandoAreniell : Le nuove date per la #SerieB - tvoggi : SERIE B, AL VIA IL 26 SETTEMBRE LA PROSSIMA STAGIONE Quest’oggi, nel corso dell’Assemblea di Lega Serie B, sono sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie stabilite

Una Serie B, quella 2020-2021, che sta piano piano prendendo forma, con i campionati che, volgendo al termine, stanno emanando i loro verdetti. Certe di partecipazione alla B, le squadre che sono sali ...E' tempo di playoff in Serie B per stabilire chi sarà la terza e ultima squadra a raggiungere la Serie A dopo Benevento e Crotone. La formula prevede che Spezia e Pordenone, terza e quarta in classifi ...