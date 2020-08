Scontro tra un'auto e un furgone: un morto e tre feriti gravi (Di lunedì 3 agosto 2020) Scontro frontale a Trinità di Sala Consilina, in provincia di Salerno, tra un'auto e un furgone. Ha perso la vita il conducente della vettura, feriti gravemente gli altri due che viaggiavano con lui. ... Leggi su leggo

NicolaPorro : ?? Nel pieno della #pandemia, il presidente #USA vuole calmierare i prezzi dei medicinali (con #Obama erano aumentat… - NicolaPorro : ?? La difficile gestione degli #immigrati che violano la #quarantena. Lo scontro a #QuartaRepubblica tra… - NicolaPorro : ?? Tutti i momenti salienti dello scontro tra @matteosalvinimi e il filosofo francese Bernard-Henri Levy a… - TargatoCN : Airole, scontro frontale tra due auto in galleria. Donna in gravi condizioni trasportata con l'elisoccorso a Pietra… - savonanews : Cairo, scontro tra un mezzo dei vigili del fuoco e un veicolo della nettezza urbana: soccorso in atto -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Messico, preso «El Marro», predone del carburante: scontro tra cartelli? Corriere della Sera Decreto agosto tra bonus, reddito di emergenza e licenziamenti: tutte le novità

Reddito d’emergenza, cig e licenziamenti. Sono diversi i nodi ancora da sciogliere per chiudere l’impianto del dl Agosto atteso in consiglio dei Ministri alla fine della prossima settimana. Un decreto ...

Malesia-Cina: Kuala Lumpur si appella all’Onu contro le rivendicazioni territoriali cinesi

Kuala Lumpur, 03 ago 06:39 - (Agenzia Nova) - Il governo della Malesia ha inviato una lettera alle Nazioni Unite, appellandosi contro le rivendicazioni territoriali della Cina sul Mar Cinese Meridiona ...

Reddito d’emergenza, cig e licenziamenti. Sono diversi i nodi ancora da sciogliere per chiudere l’impianto del dl Agosto atteso in consiglio dei Ministri alla fine della prossima settimana. Un decreto ...Kuala Lumpur, 03 ago 06:39 - (Agenzia Nova) - Il governo della Malesia ha inviato una lettera alle Nazioni Unite, appellandosi contro le rivendicazioni territoriali della Cina sul Mar Cinese Meridiona ...