PS5 a 499€? In rete spuntano i prezzi di console, DualSense e accessori, ma sono veri? (Di lunedì 3 agosto 2020) Al giorno d'oggi voci su prezzi e sui preordini di PlayStation 5 e Xbox Series X sono in aumento. Oggi, è emerso un leak che suggerisce che i preordini di Xbox Series X inizieranno presto. Ora è stato pubblicato invece un leak molto dettagliato, che mostra il prezzo delle console PlayStation 5 e non solo.Carrefour è uno dei più grandi magazzini e catene di supermercati in Francia ed è presente anche in Italia. Sul sito Web sono state individuate sia la versione Standard che la versione digitale della console PS5, insieme al controller ed agli accessori annunciati. La pagina è stata rimossa quasi subito, ma gli occhi di falco del web sono riusciti a condividere uno screenshot. L'edizione digitale ha un prezzo di 399 euro, mentre ... Leggi su eurogamer

