Per Matteo Salvini anche la luna ha una nazionalità (indovinate quale) (Di lunedì 3 agosto 2020) anche la luna ha una nazionalità per Matteo Salvini e – nemmeno a specificarlo – si tratta di una luna italiana. Il post con cui ieri sera Matteo Salvini ha augurato la buonanotte ai suoi “Amici” dei social è la fotografia di una splendida luna sul mare. La nazionalità affibbiata alla luna ha scatenato l’ilarità do chi ha commentato, non solo le parole di chi gli ha risposto seriamente. LEGGI anche >>> La doppietta del leghista Morelli: due bufale social in poco più di 24 ore +rpt+ La luna italiana di Matteo Salvini «luna italiana dedicata a voi, Amici. Serena ... Leggi su giornalettismo

