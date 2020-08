Occhio a questo componente se compri dei cosmetici (Di lunedì 3 agosto 2020) . C’è una molecola presente in molti cosmetici che ha di recente sollecitato l’attenzione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). Il verdetto di questa organizzazione è che questa sostanza è “estremamente preoccupante“. Si tratta del butilparabene, una sostanza organica che viene adoperata come conservante nei prodotti di bellezza (è un potente antimicrobico) e che suscita molte apprensioni, perché sarebbe in grado di alterare la capacità riproduttiva delle persone. Inoltre desta preoccupazione anche per il suo impatto sull’ambiente in generale. Sono ormai molti anni che diverse associazioni domandano una moratoria sull’uso dei parabeni. Alcune aziende hanno deciso di toglierli dai loro prodotti, ma li si trovano ancora in numerose preparazioni cosmetiche. L’Agenzia ... Leggi su pianetadonne.blog

Enzolott : @CavBianconero @ParticipioPart @Mau_Romeo @willy_signori Poteva essere folkloristica se non finiva con 'occhio al V… - aintitphan : a questo punto se dovessi diventare cieca dall'occhio sinistro non mi stupirei sono quasi 2 mesi che mi fa male s… - Paola18439710 : @THEPRIN07152676 Questo è darmi della cicciona,occhio eh,occhio - occhio_notizie : 'Atti ignobili come questo vanno perseguiti legalmente perché essi attentano tanto alla vita degli animali quanto a… - brigno81 : @geokawa @VenezianiMar 'Con il Papa che ci ritroviamo”. Occhio che devi prendertela con il Superiore se ci “ritrovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio questo Occhio al tagliando, Assicurazioni tolgono l'estensione rinnovo a 30 giorni [15 giorni per pagare] Automoto.it Astroturismo: alla ricerca delle stelle nel cielo estivo 2020

Il cielo estivo 2020 ha in serbo grandi emozioni. E non solo per il famoso sciame delle Perseidi o per lo spettacolo della notte di San Lorenzo (che quest’anno non sarà di luna piena, come nel 2019, m ...

Windows 10: come avere subito il nuovo menu Start

Fretta di mettere le mani (o meglio gli occhi) sul nuovo menu Start di Windows 10? In via ufficiale bisognerebbe attendere il rilascio della feature per tutti da parte di Microsoft, ma con un piccolo ...

Il cielo estivo 2020 ha in serbo grandi emozioni. E non solo per il famoso sciame delle Perseidi o per lo spettacolo della notte di San Lorenzo (che quest’anno non sarà di luna piena, come nel 2019, m ...Fretta di mettere le mani (o meglio gli occhi) sul nuovo menu Start di Windows 10? In via ufficiale bisognerebbe attendere il rilascio della feature per tutti da parte di Microsoft, ma con un piccolo ...