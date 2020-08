Milano, pregiudicato ruba le offerte in chiesa durante il permesso premio (Di lunedì 3 agosto 2020) Un pregiudicato di 44 anni è stato sottoposto ai domiciliari per aver rubato le monete contenute nell'offertorio della chiesa Santa Maria Nascente a Garbagnate Milanese. Lo scorso 29 luglio il ... Leggi su leggo

LEBBY4EVER : RT @roma_carpa2019: @Fabio64356227 @ADeborahF Non dimenticherò mai la @Pres_Casellati in quella buffonata davanti al Palazzo di Giustizia d… - caroletta71 : RT @roma_carpa2019: @Fabio64356227 @ADeborahF Non dimenticherò mai la @Pres_Casellati in quella buffonata davanti al Palazzo di Giustizia d… - MariaAversano1 : RT @roma_carpa2019: Tra l'altro gli stessi Parlamentari, #casellati in testa, che avevano fatto quella indegna sceneggiata davanti il Palaz… - OmbraDuca : RT @roma_carpa2019: Tra l'altro gli stessi Parlamentari, #casellati in testa, che avevano fatto quella indegna sceneggiata davanti il Palaz… - adiosu46 : RT @roma_carpa2019: @Fabio64356227 @ADeborahF Non dimenticherò mai la @Pres_Casellati in quella buffonata davanti al Palazzo di Giustizia d… -