Migranti | ispezione tecnica su nave quarantena a Porto Empedocle

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – ispezione tecnica sulla nave quarantena di Gnv Azzurra arrivata oggi a Porto Empedocle (Agrigento) per ospitare i Migranti. L'ispezione viene effettuata da parte della commissione per stabilire l'idoneità della nave con un sistema di isolamento per la sicurezza sanitaria dei Migranti che saranno ospitati sulla 'Azzurra'.

Porto Empedocle, arrivata la nave quarantena

La nave Gnv Azzurra è arrivata a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Verrà utilizzata per la quarantena dei migranti, così come nei passati accaduto con la Moby Zazà. Il cui armatore non ha ri ...

