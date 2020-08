Mattino: la Procura Figc apre un’inchiesta sul “terrone di merda” a Gattuso (Di lunedì 3 agosto 2020) La Procura Figc ha deciso di aprire un’inchiesta sull’insulto rivolto dal fisioterapista della Lazio al tecnico del Napoli Rino Gattuso (Alex Maggi ieri si è scusato per il suo comportamento). Lo scrive il Mattino. “Oggi la Procura federale aprirà un fascicolo che porterà probabilmente al deferimento e a una sanzione. Perché la frase è una frase razzista e non è stato un becero tifoso qualsiasi a gridare “terrone di m…” ma un tesserato della Lazio. Pessimo esempio, per tutti. Vedremo cosa deciderà la Procura Figc che aprirà un fascicolo tenendo conto delle relazioni degli ispettori federali. Così come è successo a Mirco Moioli, team manager dell’Atalanta il ... Leggi su ilnapolista

Mario Bressi non aveva sedato i suoi due bambini Diego ed Elena prima di strangolarli lo scorso 27 giugno mentre erano nella loro casa di vacanze a Margno, nel Lecchese. Dalla Procura di Lecco conferm ...

